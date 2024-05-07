Генштаб ВСУ

В течение суток между Силами обороны на российских оккупантах произошло 64 боевых столкновения.

Удары ВСУ по оккупантам

По словам Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по:

самоходному миномету 2С4 "Тюльпан",

пункта управления,

5 районах сосредоточения личного состава противника.

За сутки враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 2 атаки в районе населенного пункта Невское Луганской области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.