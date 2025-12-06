Силы обороны уничтожили еще 1180 российских захватчиков

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили три артиллерийских системы противника, а также ликвидировали немало солдат РФ.
Главные тезисы
- Начался 1382 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- 5 декабря на фронте произошло 184 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 6 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 179 790 (+1 180) человек
танков — 11 398 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 23 688 (+2) ед.
артиллерийских систем — 34 874 (+31) ед.
РСЗО — 1 560 (+2) ед.
средства ПВО — 1253 (+0) ед.
самолетов — 431 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 87 387 (+487) ед.
крылатые ракеты — 4024 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 69 037 (+130) ед.
специальная техника — 4 015 (+1) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, привлек 6602 дрона-камикадзе и произвел 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 из реактивных систем залпового огня.
