Сили оборони знищили ще 1180 російських загарбників
Україна
Сили оборони знищили ще 1180 російських загарбників

Генштаб ЗСУ
армія РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби війська і артилерія українських воїнів успішно уразили три артилерійські системи противника, а також ліквідували чимало солдатів РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1382 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • 5 грудня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 6 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 179 790 (+1 180) осіб

  • танків — 11 398 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 23 688 (+2) од.

  • артилерійських систем — 34 874 (+31) од.

  • РСЗВ — 1 560 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 431 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87 387 (+487) од.

  • крилаті ракети — 4 024 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 69 037 (+130) од.

  • спеціальна техніка — 4 015 (+1) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 — із реактивних систем залпового вогню.

