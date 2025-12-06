Сили оборони знищили ще 1180 російських загарбників

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби війська і артилерія українських воїнів успішно уразили три артилерійські системи противника, а також ліквідували чимало солдатів РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1382 день повномасштабної війни РФ проти України.
- 5 грудня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 6 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 179 790 (+1 180) осіб
танків — 11 398 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23 688 (+2) од.
артилерійських систем — 34 874 (+31) од.
РСЗВ — 1 560 (+2) од.
засоби ППО — 1 253 (+0) од.
літаків — 431 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87 387 (+487) од.
крилаті ракети — 4 024 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 037 (+130) од.
спеціальна техніка — 4 015 (+1) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 — із реактивних систем залпового вогню.
