Силы обороны за сутки уничтожили более 900 оккупантов и 7 танков
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны за сутки уничтожили более 900 оккупантов и 7 танков

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки на передовой между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 114 боевых столкновений. Войска РФ потеряли 900 солдат, 7 танков, 31 артсистему.

Удары ВСУ по оккупантам

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отражено более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки позиций украинских войск на левобережье Днепра.

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