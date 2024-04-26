За прошедшие сутки на передовой между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 114 боевых столкновений. Войска РФ потеряли 900 солдат, 7 танков, 31 артсистему.

Удары ВСУ по оккупантам

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отражено более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки позиций украинских войск на левобережье Днепра.