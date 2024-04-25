По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 93 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки российские военные преступники выпустили по Украине 4 ракеты, нанесли 50 авиаударов и совершили 45 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ, объектам критической и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Заречное Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.
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