Отмечается, что за сутки российские военные преступники выпустили по Украине 4 ракеты, нанесли 50 авиаударов и совершили 45 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ, объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области.