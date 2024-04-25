За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 93 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські військові злочинці випустили по Україні 4 ракети, завдали 50 авіаударів та здійснили 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ, об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.
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