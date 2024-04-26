Сили оборони за добу знищили більше 900 окупантів та 7 танків

За минулу добу на передовій між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 114 бойових зіткнень. Війська РФ втратили 900 солдатів, 7 танків, 31 артсистему.

Удари ЗСУ по окупантах

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 1 району зосередження особового складу противника.

Ситуація за напрямками

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбито понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.