Силы ПВО обезвредили 25 дронов во время новой атаки РФ

14 марта российские захватчики неожиданно уменьшили количество ударных дронов для новой атаки против Украины. В этот раз враг использовал 27 беспилотников, 25 из которых не долетели до цели благодаря успешной работе сил ПВО.
Главные тезисы
- 9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
- В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Донетчина.
Атака РФ на Украину 14 марта — что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая атака россиян началась в 20.00 13 марта.
Для воздушного нападения армия РФ использовала 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 9 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Негативных последствий пока не обнаружено.
В этот раз под удар врага попали Харьковщина и Донецкая область.
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