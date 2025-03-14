Силы ПВО обезвредили 25 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 25 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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14 марта российские захватчики неожиданно уменьшили количество ударных дронов для новой атаки против Украины. В этот раз враг использовал 27 беспилотников, 25 из которых не долетели до цели благодаря успешной работе сил ПВО.

Главные тезисы

  • 9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
  • В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Донетчина.

Атака РФ на Украину 14 марта — что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая атака россиян началась в 20.00 13 марта.

Для воздушного нападения армия РФ использовала 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 16-ти ударных БПЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что 9 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Негативных последствий пока не обнаружено.

В этот раз под удар врага попали Харьковщина и Донецкая область.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают Воздушные силы ВСУ.

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