Силы ПВО обезвредили 25 дронов во время новой атаки РФ

14 марта российские захватчики неожиданно уменьшили количество ударных дронов для новой атаки против Украины. В этот раз враг использовал 27 беспилотников, 25 из которых не долетели до цели благодаря успешной работе сил ПВО.

Атака РФ на Украину 14 марта — что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая атака россиян началась в 20.00 13 марта.

Для воздушного нападения армия РФ использовала 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 16-ти ударных БПЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что 9 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Негативных последствий пока не обнаружено.

В этот раз под удар врага попали Харьковщина и Донецкая область.