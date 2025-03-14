Сили ППО знешкодили 25 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 25 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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14 березня російські загарбники неочікувано зменшили кількість ударних дронів для нової атаки проти України. Цього разу ворог використав 27 безпілотників, 25 з яких не долетіли до цілі завдяки успішній роботі сил ППО.

Головні тези:

  • 9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
  • Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

Атака РФ на Україну 14 березня — що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, нова атака росіян розпочалася о 20:00 13 березня.

Для повітряного нападу армія РФ використала 27 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказано, що 9 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Негативних наслідків наразі не виявлено.

Цього разу під удар ворога потрапила Харківщина та Донеччина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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