Сили ППО знешкодили 25 дронів під час нової атаки РФ

14 березня російські загарбники неочікувано зменшили кількість ударних дронів для нової атаки проти України. Цього разу ворог використав 27 безпілотників, 25 з яких не долетіли до цілі завдяки успішній роботі сил ППО.
Головні тези:
- 9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.
Атака РФ на Україну 14 березня — що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, нова атака росіян розпочалася о 20:00 13 березня.
Для повітряного нападу армія РФ використала 27 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що 9 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Негативних наслідків наразі не виявлено.
Цього разу під удар ворога потрапила Харківщина та Донеччина.
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