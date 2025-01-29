Силы ПВО обезвредили 43 дрона во время новой атаки РФ

В ночь на 29 января российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 57 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
Главные тезисы
- По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 29-ти ударных БПЛА типа Shahed.
- В ходе ракетного удара по Николаеву погибли две женщины.
- Район станции метро в Дарницком районе Киева пострадал из-за падения обломков вражеского дрона.
Атака РФ на Украину 29 января — что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российских окупантов началось в 19:30 28 января.
Для него армия РФ использовала 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым, а также баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Воздушные силы ВСУ также отмечают, что под новый удар врага попали Николаевщина, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.
Последствия удара РФ по Николаеву
Вечером 28 января российские захватчики нанесли ракетный удар по частному предприятию в Николаеве.
Местные власти сообщают, что погибли две женщины.
Кроме того, сообщается, что к разбору завалов присоединялись 39 спасателей, 9 единиц спецтехники ГСЧС.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали возле станции метро в Дарницком районе столицы.
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