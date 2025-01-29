Силы ПВО обезвредили 43 дрона во время новой атаки РФ

В ночь на 29 января российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 57 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Атака РФ на Украину 29 января — что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российских окупантов началось в 19:30 28 января.

Для него армия РФ использовала 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым, а также баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 29 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушные силы ВСУ также отмечают, что под новый удар врага попали Николаевщина, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.

Последствия удара РФ по Николаеву

Вечером 28 января российские захватчики нанесли ракетный удар по частному предприятию в Николаеве.

Местные власти сообщают, что погибли две женщины.

В результате обстрела зафиксированы разрушения на объекте. В результате попадания погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Поделиться

Кроме того, сообщается, что к разбору завалов присоединялись 39 спасателей, 9 единиц спецтехники ГСЧС.