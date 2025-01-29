Сили ППО знешкодили 43 дрона під час нової атаки РФ

У ніч на 29 січня російські загарбники атакували мирні українські міста та села 57-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами.
Головні тези:
- Станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу “Shahed”.
- Під час ракетного удару по Миколаєві загинули дві жінки.
- Район станції метро в Дарницькому районі Києва постраждав через падіння уламків ворожого дрона.
Атака РФ на Україну 29 січня — що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий повітряний напад російських окупантів почався о 19:30 28 січня.
Для нього армія РФ використала 57 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — Крим, а також балістичною ракетою “Іскандер-М” із Криму.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряні сили ЗСУ також зазначають, що під новий удар ворога потрапили Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.
Наслідки удару РФ по Миколаєву
Ввечері 28 січня російські загарбники завдали ракетного удару по приватному підприємству в Миколаєві.
Місцева влада повідомляє, що загинули дві жінки.
Окрім того, наголошується, що до розбору завалів долучались 39 рятувальників, 9 одиниць спецтехніки ДСНС.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці.
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