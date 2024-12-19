Силы ПВО сбили 45 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 19 декабря Россия запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистических ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Воздушная оборона сбила 45 дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".

Отмечается, что в результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровщины. Предварительно без жертв и пострадавших.

Попадания БПЛА не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала, — отметили в ПС. Поделиться

Сообщается, что "Искандеры" россияне запускали из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщили в Сумской ОВА, из-за ракетного удара повреждены девять частных жилых домов.