Силы ПВО сбили 45 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 45 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 45 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину
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В ночь на 19 декабря Россия запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистических ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Воздушная оборона сбила 45 дронов.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно отразили новую атаку России, сбив 45 дронов и ликвидировав 40 вражеских беспилотников-имитаторов.
  • Результаты ракетного удара по Сумщине и Днепропетровщине привели к повреждению домов и инфраструктуры без жертв среди мирного населения.
  • Атака РФ на Украину включала 85 дронов, 2 баллистические ракеты 'Искандер-М' и управляемую авиационную ракету Х-59/69, которые были успешно отражены украинскими вооруженными силами.
  • Российские ракеты и дроны были запущены из различных районов, включая временно оккупированный Крым и российские области, что свидетельствует о нарушении суверенитета Украины.
  • Украинские вое́нные активно участвуют в ликвидации последствий агрессии, осуществляя реакцию на атаку и восстановление поврежденных объектов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".

Отмечается, что в результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровщины. Предварительно без жертв и пострадавших.

Попадания БПЛА не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала, — отметили в ПС.

Сообщается, что "Искандеры" россияне запускали из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщили в Сумской ОВА, из-за ракетного удара повреждены девять частных жилых домов.

В Днепропетровской области РФ ракетами ударила по Кривому Рогу. Там повреждены инфраструктура, две многоэтажки, больница, школа и машины. На месте работает штаб по ликвидации последствий удара.

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