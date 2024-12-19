Силы ПВО сбили 45 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 19 декабря Россия запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистических ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Воздушная оборона сбила 45 дронов.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно отразили новую атаку России, сбив 45 дронов и ликвидировав 40 вражеских беспилотников-имитаторов.
- Результаты ракетного удара по Сумщине и Днепропетровщине привели к повреждению домов и инфраструктуры без жертв среди мирного населения.
- Атака РФ на Украину включала 85 дронов, 2 баллистические ракеты 'Искандер-М' и управляемую авиационную ракету Х-59/69, которые были успешно отражены украинскими вооруженными силами.
- Российские ракеты и дроны были запущены из различных районов, включая временно оккупированный Крым и российские области, что свидетельствует о нарушении суверенитета Украины.
- Украинские вое́нные активно участвуют в ликвидации последствий агрессии, осуществляя реакцию на атаку и восстановление поврежденных объектов.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".
Отмечается, что в результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровщины. Предварительно без жертв и пострадавших.
Сообщается, что "Искандеры" россияне запускали из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Как сообщили в Сумской ОВА, из-за ракетного удара повреждены девять частных жилых домов.
В Днепропетровской области РФ ракетами ударила по Кривому Рогу. Там повреждены инфраструктура, две многоэтажки, больница, школа и машины. На месте работает штаб по ликвидации последствий удара.
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