Сили ППО збили 45 "шахедів" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 19 грудня Росія запустила по Україні 85 дронів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69. Повітряна оборона збила 45 дронів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 8:30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Зазначається, що внаслідок ракетного удару пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила, — наголосили у ПС. Поширити

Повідомляється, що "Іскандери" росіяни запускали з тимчасово окупованого Криму та Ростовської області РФ, ракету Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ, а дрони — з районів російських міст Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомили у Сумській ОВА, через ракетний удар пошкоджені девʼять приватних житлових будинків.