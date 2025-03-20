Силы ПВО сбили 75 дронов во время воздушного нападения РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 75 дронов во время воздушного нападения РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российская армия устроила массированную дроновую атаку по Украине, запустив 171 дрон. ПВО работала в ряде регионов.

Главные тезисы

  • Украинские Воздушные силы сбили 75 российских дронов в ходе массированной дроновой атаки на Украину.
  • ПВО успешно работала в разных регионах страны, включая Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и другие области, отражая атаку 171 дрона.
  • Российская армия запустила беспилотники для ударов по различным направлениям, но силы ПВО ВСУ сумели сбить значительное количество дронов.

ПВО сбила 75 российских дронов во время ночной атаки

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Оккупанты запускали беспилотники по направлениям — Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым).

Работа ПВО ВСУ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбивание 75 ударных БПЛА типа Shahed и других типов беспилотников.

ПВО работало в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

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