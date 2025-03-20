Сили ППО збили 75 дронів під час повітряного нападу РФ на Україну

Російська армія влаштувала масовану дронову атаку по Україні, запустивши 171 дрон. ППО працювала в низці регіонів.
Головні тези:
- У нічному нападі російських військ, ППО ЗСУ збила 75 дронів, які були направлені для ударів по Україні.
- Українські Повітряні сили успішно відбили масовану атаку 171 дронів, яку запустила Російська армія.
- ППО працювала в різних регіонах країни, збиваючи російські безпілотники у Харківській, Полтавській, Сумській та інших областях.
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ППО збила 75 російських дронів під час нічної атаки
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Окупанти запускали безпілотники із напрямків — Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Крім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.
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