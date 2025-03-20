Сили ППО збили 75 дронів під час повітряного нападу РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 75 дронів під час повітряного нападу РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Російська армія влаштувала масовану дронову атаку по Україні, запустивши 171 дрон. ППО працювала в низці регіонів.

Головні тези:

  • У нічному нападі російських військ, ППО ЗСУ збила 75 дронів, які були направлені для ударів по Україні.
  • Українські Повітряні сили успішно відбили масовану атаку 171 дронів, яку запустила Російська армія.
  • ППО працювала в різних регіонах країни, збиваючи російські безпілотники у Харківській, Полтавській, Сумській та інших областях.
  •  

ППО збила 75 російських дронів під час нічної атаки

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Окупанти запускали безпілотники із напрямків — Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (Крим).

Робота ППО ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Крім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів збила ППО
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 127 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО заявили про знищення 72 російських дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?