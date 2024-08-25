Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 25 августа армия РФ нанесла удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины. Также оккупанты атаковали территорию беспилотниками.

Главные тезисы

  • В ночь на 25 августа армия РФ нанесла удар ракетами по прифронтовым областям Украины, используя различные типы ракет и беспилотники.
  • Воздушные силы Украины сбили 8 ракет, большинство которых не достигли целей благодаря активному противодействию.
  • В результате нападения России на Харьков были повреждены частные дома, пострадали люди и произошел пожар на газопроводе.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 25 августа РФ нанесла удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины.

В частности, атакованы Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина.

Войска РФ для таких атак применили ракеты наземного базирования (запустили из Воронежской и Ростовской областей): крылатую "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М".

Также были применены 6 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, запускаемых из воздушного пространства Курской и Белгородской областей в РФ.

В результате активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей, — проинформировал Олещук.

Россия атаковала Харьков 25 августа

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты РФ атаковали Слободской район, где были повреждены более десяти частных домов, а два из них были полностью разрушены.

Терехов рассказал, что в этом районе Харькова шесть человек получили травмы разной степени тяжести. При этом ранее была информация о двух пострадавших здесь.

Что касается второго попадания, то оно пришлось на газопровод, и в результате "прилета" там вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать пожарным.

На местах работают все экстренные службы.

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