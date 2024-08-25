Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 25 серпня армія РФ завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Також окупанти атакували територію безпілотниками.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч проти 25 серпня РФ завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України.

Зокрема атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Віійська РФ для таких атак застосували ракети наземного базування (запустили із Воронезької та Ростовської областей): крилату "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М".

Також було застосовано 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, які запускали із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей у РФ.

Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей, — поінформував Олещук. Поширити

Росія атакувала Харків 25 серпня

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти РФ атакували Слобідський район, де були пошкоджені більш ніж десять приватних будинків, а два з них були повністю зруйновані.

Терехов розповів, що в цьому районі Харкова шість людей отримали травми різного ступеня важкості. При цьому раніше була інформація про двох постраждалих тут.

Що стосується другого влучання, то воно прийшлося на газогін, і в результаті "прильоту" там спалахнула пожежа, яку вже вдалося локалізувати вогнеборцям.

На місцях працюють усі екстрені служби.