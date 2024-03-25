Силы ПВО сбили более 2000 ракет РФ за время полномасштабной войны
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили более 2000 ракет РФ за время полномасштабной войны

Минобороны Украины
ракета РФ
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Министерство обороны Украины сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет.

Украина успешно сбивает российские ракеты, однако нуждается в усилении ПВО

Пресс-служба оборонного украинского ведомства обращает внимание на то, что успешное уничтожение более 2000 российских крылатых и баллистических ракет является результатом титанического труда украинских ПВО.

Современные системы ПВО, предоставленные нашими партнерами, спасли тысячи жизней. Однако Украине все еще нужно больше систем ПВО, чтобы защитить наш народ от российского террора. Потому что гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов, — сказано в заявлении Минобороны Украины.

Новая ракетная атака РФ на Украину. Что важно знать

Утром 25 марта российские захватчики ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

Силы ПВО смогли сбить обе вражеские цели, однако произошло падение обломков на жилые дома.

Согласно последним данным, пострадали 7 киевлян.

Согласно данным Defence Express, армия РФ ударила по Киеву двумя гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

3М22 Циркон — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета. Дальность — 600-1500 км, скорость — до 8-9 Мах, масса боевой части — около 300-400 кг, длина — 8-10 м.

Дальность стрельбы этих ракет позволяет долететь с севера Крымского полуострова до Киева. У них высокая скорость. Если это "Циркон", то у нее скорость порядка 5-7 км/с. Насколько мне известно, это первый случай, чтобы из Крыма достали прямо до Киева. Это тревожная новость, — выступил с комментарием по этому поводу капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, экс-замначальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

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