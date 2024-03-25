Министерство обороны Украины сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет.
Украина успешно сбивает российские ракеты, однако нуждается в усилении ПВО
Пресс-служба оборонного украинского ведомства обращает внимание на то, что успешное уничтожение более 2000 российских крылатых и баллистических ракет является результатом титанического труда украинских ПВО.
Новая ракетная атака РФ на Украину. Что важно знать
Утром 25 марта российские захватчики ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.
Силы ПВО смогли сбить обе вражеские цели, однако произошло падение обломков на жилые дома.
Согласно последним данным, пострадали 7 киевлян.
Согласно данным Defence Express, армия РФ ударила по Киеву двумя гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
3М22 Циркон — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета. Дальность — 600-1500 км, скорость — до 8-9 Мах, масса боевой части — около 300-400 кг, длина — 8-10 м.
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