Дальность стрельбы этих ракет позволяет долететь с севера Крымского полуострова до Киева. У них высокая скорость. Если это "Циркон", то у нее скорость порядка 5-7 км/с. Насколько мне известно, это первый случай, чтобы из Крыма достали прямо до Киева. Это тревожная новость, — выступил с комментарием по этому поводу капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, экс-замначальника штаба ВМС Андрей Рыженко.