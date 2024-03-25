Дальність стрільби цих ракет дозволяє долетіти з півночі Кримського півострова до Києва. В них висока швидкість. Якщо це "Циркон", то в неї швидкість порядка 5-7 км на секунду. Наскільки мені відомо, це перший такий випадок, щоб з Крима дістали прямо до Києва. Це тривожна новина, виступив з коментарем з цього приводу капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, екс-заступник начальника штаба ВМС Андрій Риженко.