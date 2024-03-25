Міністерство оборони України повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.
Україна успішно збиває російські ракети, однак потребує посилення ППО
Пресслужба оборонного українська відомства звертає увагу на те, що успішне знищення понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет є результатом титанічної праці українських ППО.
Нова ракетна атака РФ на Україну. Що важливо знати
Вранці 25 березня російські загарбники вдарили по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.
Сили ППО змогли збити обидві ворожі цілі, однак відбулося падіння уламків на житлові будинки.
Згідно з останніми даними, постраждали 7 киян.
Згідно з даними Defence Express, армія РФ вдарила по Києву двома гіперзвуковими ракетами «Циркон».
3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета. Дальність — 600-1500 км, швидкість — до 8-9 Мах, маса бойової частини — близько 300-400 кг, довжина — 8-10 м.
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