Сили ППО збили понад 2000 ракет РФ за час повномасштабної війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили понад 2000 ракет РФ за час повномасштабної війни

Міноборони України
ракет РФ

Міністерство оборони України повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет. 

Україна успішно збиває російські ракети, однак потребує посилення ППО

Пресслужба оборонного українська відомства звертає увагу на те, що успішне знищення понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет є результатом титанічної праці українських ППО.

Сучасні системи ППО, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів. Проте Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів, — йдеться в заяві Міноборони України.

Нова ракетна атака РФ на Україну. Що важливо знати

Вранці 25 березня російські загарбники вдарили по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Сили ППО змогли збити обидві ворожі цілі, однак відбулося падіння уламків на житлові будинки.

Згідно з останніми даними, постраждали 7 киян.

Згідно з даними Defence Express, армія РФ вдарила по Києву двома гіперзвуковими ракетами «Циркон».

3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета. Дальність — 600-1500 км, швидкість — до 8-9 Мах, маса бойової частини — близько 300-400 кг, довжина — 8-10 м.

Дальність стрільби цих ракет дозволяє долетіти з півночі Кримського півострова до Києва. В них висока швидкість. Якщо це "Циркон", то в неї швидкість порядка 5-7 км на секунду. Наскільки мені відомо, це перший такий випадок, щоб з Крима дістали прямо до Києва. Це тривожна новина, виступив з коментарем з цього приводу капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, екс-заступник начальника штаба ВМС Андрій Риженко.

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