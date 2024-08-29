Силы ПВО сбили две ракеты и 60 дронов во время атаки РФ на Украину

29 августа армия РФ совершили масштабную атаку на Украину, используя три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и беспилотники.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 29 августа

Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из Курского и Белгородского направления россияне выпустили две ракеты, тип которых устанавливается.

Кроме того, Украину атаковали 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, запущенные из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Для отражения воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136. Еще 14 ударных беспилотников потеряно на территории Украины. Поделиться

Противовоздушная оборона действовала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.

В Киевской области начались пожары в результате атаки РФ

Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

По его данным, по состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено.

Пострадавших у населения нет. Падения обломков фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности. В трех районах области падения обломков повлекли за собой пожары травяного настила, — констатировал Кравченко. Поделиться

Также, по словам главы ОВА, есть информация об одном поврежденном частном доме, в нем выбиты окна.