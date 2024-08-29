Силы ПВО сбили две ракеты и 60 дронов во время атаки РФ на Украину

29 августа армия РФ совершили масштабную атаку на Украину, используя три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и беспилотники.
Главные тезисы
- 29 августа РФ совершила масштабную атаку на Украину с использованием ракет и беспилотников.
- Силы ПВО Украины смогли успешно отразить воздушную атаку, сбив две ракеты и 60 дронов.
- Проведение радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы сыграли важную роль в защите Украины.
- Атака в Киевской области привела к пожарам, однако благодаря действиям сил ПВО попаданий в жилые и критические объекты удалось избежать.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 29 августа
Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из Курского и Белгородского направления россияне выпустили две ракеты, тип которых устанавливается.
Кроме того, Украину атаковали 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, запущенные из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.
Для отражения воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона действовала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.
В Киевской области начались пожары в результате атаки РФ
Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
По его данным, по состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено.
Также, по словам главы ОВА, есть информация об одном поврежденном частном доме, в нем выбиты окна.
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