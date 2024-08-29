Сили ППО збили дві ракети та 60 дронів під час атаки РФ на Україну

29 серпня армія РФ здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та безпілотники.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 29 серпня

Як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з Курського та Бєлгородського напрямку росіяни випустили дві ракети, тип яких наразі встановлюється.

Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Для відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, радіоелектронна боротьба (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136. Ще 14 ударних безпілотників втрачено на території України. Поширити

Протиповітряна оборона діяла в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.

На Київщині розпочалися пожежі внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, армія РФ вкотре атакувала Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

За його даними, станом на 9:00, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено.

Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу, — констатував Кравченко. Поширити

Також, за словами голови ОВА, є інформація про один пошкоджений приватний будинок, в ньому вибиті вікна.