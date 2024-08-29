Сили ППО збили дві ракети та 60 дронів під час атаки РФ на Україну

29 серпня армія РФ здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та безпілотники.
Головні тези:
- Сили ППО успішно діяли під час масштабної атаки РФ на Україну 29 серпня.
- Українським захисникам вдалося збити дві ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників в рамках протиповітряного бою.
- Атака армії РФ відбулася на території Київської області, де працювали сили ППО. Уламки під час падіння спричинили пожежі в трьох районах області.
- Внаслідок атаки на Київщині за даними голови ОВА немає постраждалих серед населення, за винятком пошкодженого приватного будинку.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 29 серпня
Як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з Курського та Бєлгородського напрямку росіяни випустили дві ракети, тип яких наразі встановлюється.
Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.
Для відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, радіоелектронна боротьба (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона діяла в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.
На Київщині розпочалися пожежі внаслідок атаки РФ
Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, армія РФ вкотре атакувала Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.
За його даними, станом на 9:00, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено.
Також, за словами голови ОВА, є інформація про один пошкоджений приватний будинок, в ньому вибиті вікна.
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