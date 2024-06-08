8 июня воздушные силы ВСУ сбили 9 из 13 дронов-камикадзе Shahed и 1 КАР Х-59, запущенных российскими войсками по Украине.

Что известно о результатах работы ПВО

Противник этой ночью запускал дроны-камикадзе Shahed-131/136 по Украине из Курского района РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Управляемая авиационная ракета Х-59 была запущена из Курской области.

В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбиты девять «шахедов» и одна КАР Х-59 — рассказал командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Олещук. Поделиться

Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 9 ударных беспилотников окупантов на территории четырех областей, а именно:

в Харьковской

Запорожский

Полтавской

Днепропетровская область.

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