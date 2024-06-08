8 июня воздушные силы ВСУ сбили 9 из 13 дронов-камикадзе Shahed и 1 КАР Х-59, запущенных российскими войсками по Украине.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно сбили 9 шахедов и 1 КАР Х-59, выпущенные ВС РФ по Украине.
- Агрессор продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине, пользуясь дронами-камикадзе и ракетами.
- Противолетные силы и РЭБ Воздушных Сил успешно действуют, сбивая агрессивные беспилотники на четырех областях Украины.
- Ночью украинские ВС отразили 11 штурмов российской армии на Покровском направлении.
- Боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта, ситуация под контролем сил обороны, которые отражают продолжающиеся атаки врага.
Что известно о результатах работы ПВО
Противник этой ночью запускал дроны-камикадзе Shahed-131/136 по Украине из Курского района РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Управляемая авиационная ракета Х-59 была запущена из Курской области.
Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 9 ударных беспилотников окупантов на территории четырех областей, а именно:
в Харьковской
Запорожский
Полтавской
Днепропетровская область.
На Покровском направлении ВСУ отразили 11 штурмов армии РФ
Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки. В настоящее время длится 16 боеприкосновений вдоль всей линии фронта.
От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей.
От коварных артударов террористов пострадали Павловка - из направления Новый путь (РФ), Водологи - со стороны Обуховки (РФ), Екатериновка - из Комсомольского (РФ) и Бачевск - из Троеборного (РФ).
Также агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Из Белгорода (рф) враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Липцам. В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.
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