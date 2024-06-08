Силы ПВО уничтожили 9 шахедов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 9 шахедов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

8 июня воздушные силы ВСУ сбили 9 из 13 дронов-камикадзе Shahed и 1 КАР Х-59, запущенных российскими войсками по Украине.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно сбили 9 шахедов и 1 КАР Х-59, выпущенные ВС РФ по Украине.
  • Агрессор продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине, пользуясь дронами-камикадзе и ракетами.
  • Противолетные силы и РЭБ Воздушных Сил успешно действуют, сбивая агрессивные беспилотники на четырех областях Украины.
  • Ночью украинские ВС отразили 11 штурмов российской армии на Покровском направлении.
  • Боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта, ситуация под контролем сил обороны, которые отражают продолжающиеся атаки врага.

Что известно о результатах работы ПВО

Противник этой ночью запускал дроны-камикадзе Shahed-131/136 по Украине из Курского района РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Управляемая авиационная ракета Х-59 была запущена из Курской области.

В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбиты девять «шахедов» и одна КАР Х-59 — рассказал командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Олещук.

Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 9 ударных беспилотников окупантов на территории четырех областей, а именно:

  • в Харьковской

  • Запорожский

  • Полтавской

  • Днепропетровская область.

На Покровском направлении ВСУ отразили 11 штурмов армии РФ

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки. В настоящее время длится 16 боеприкосновений вдоль всей линии фронта.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей.

От коварных артударов террористов пострадали Павловка - из направления Новый путь (РФ), Водологи - со стороны Обуховки (РФ), Екатериновка - из Комсомольского (РФ) и Бачевск - из Троеборного (РФ).

Также агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Из Белгорода (рф) враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Липцам. В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как разрешение бить по РФ и ПВО помогут защитить Харьков — ответ аналитиков
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 17 шахедов во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
пво

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?