Сили ППО знищили 9 шахедів під час атаки РФ на Україну

8 червня повітряні сили ЗСУ збили 9 із 13 дронів-камікадзе Shahed та 1 КАР Х-59, запущених російськими військами по Україні.
Головні тези:
- 8 червня армія РФ запустила БПЛА Shahed із Курського району РФ та мису Чауда.
- Сили ППО збили 9 ударних безпілотників РФ на території чотирьох областей України.
- На Покровському напрямку ЗСУ відбили 11 штурмів армії РФ.
- Внаслідок артилерійських обстрілів з території РФ постраждали Павлівка, Водолаги, Катеринівка та Бачівськ. Також агресор продовжує завдавати удари керованими авіаційними бомбами по Харківщині.
Що відомо про результати роботи ППО
Противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе «Shahed-131/136» по Україні із Курського району РФ та мису Чауда в окупованому Криму.
Керована авіаційна ракета Х-59 була запущена із Курської області.
Генерал зазначив, що в результаті протиповітряного бою було збито 9 ударних безпілотників окупантів на території чотирьох областей, а саме:
у Харківській
Запорізькій
Полтавській
Дніпропетровській областях.
На Покровському напрямку ЗСУ відбили 11 штурмів армії РФ
Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку. Сили оборони стримують ворожі атаки. На цей час триває 16 боєзіткнень вздовж всієї лінії фронту.
Від артилерійських обстрілів з території російської федерації продовжує потерпати прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
Від підступних артударів терористів постраждали Павлівка — з напрямку Новий Путь (рф), Водолаги — зі сторони Обуховки (рф), Катеринівка — з Комсомольского (рф) та Бачівськ — з Троєборного (рф).
Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З Белгорода (рф) ворог наніс два удари з використанням чотирьох КАБів по Липцях. В районі населеного пункту Тихе триває бій.
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