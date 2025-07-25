Ситуация на фронте — 85 боев зафиксировано с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Вражескую атаку сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре КАБа, и совершил 168 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Фиголовки и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполевка, Колодцы и Диброва. Силы обороны удачно приостановили 13 попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах Григоровки и Выемки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в районе Часового Яра.