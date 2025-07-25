Ситуация на фронте — 85 боев зафиксировано с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 85 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток зафиксировано 85 боев с участием украинских защитников и российских захватчиков.
- Украинские защитники успешно отбили вражеские атаки на разных направлениях, включая Южно-Слобожанское, Купянское, Лиманское и другие.
- Российские захватчики применили авиаудары и обстрелы, однако силы обороны смогли успешно сдержать их попытки прорваться.
Актуальная ситуация на фронте 25 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Вражескую атаку сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре КАБа, и совершил 168 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Фиголовки и в направлении Казачьей Лопани.
На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполевка, Колодцы и Диброва. Силы обороны удачно приостановили 13 попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах Григоровки и Выемки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в районе Часового Яра.
На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз атаковал в районах Дилиевки, Торецкого и Русиного Яра.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 34 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Разино, Лысовка, Чунишине, Зверевое, Котлино, Удачное, Муравко, Новоукраинка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское и Темировка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.
На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Орехов.
На Приднепровском направлении враг шесть раз пытался прорваться на позиции украинских войск. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
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