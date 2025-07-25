Ситуація на фронті — 85 боїв зафіксовано від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 25.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Ворожу атаку сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав двох авіаударів, скинув чотири КАБи, та здійснив 168 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва. Сили оборони успішно зупинили 13 спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог десять разів намагався прорватися в районах Григорівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру.