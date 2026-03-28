Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 140 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Прилепки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. Одна вражеская атака продолжается.

В Купянском направлении противник шесть раз проводил штурмовые действия в районах Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

В Лиманском направлении украинские воины отражали три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробышево. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного и Рай-Александровки. Одно штурмовое действие продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в сторону Никифоровки, Кучерового Яра и Предтечиного.