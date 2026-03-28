Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 140 боестолкновений

С начала суток количество атак агрессора составляет 143.
Главные тезисы
- На фронте между ВСУ и армией РФ зафиксировано более 140 боестолкновений, украинские войска отразили 140 атак агрессора.
- Агрессор обстреливает приграничные районы и пытается продвинуться в сторону населенных пунктов, активизировалось на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 28 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боестолкновения.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Прилепки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. Одна вражеская атака продолжается.
В Купянском направлении противник шесть раз проводил штурмовые действия в районах Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.
В Лиманском направлении украинские воины отражали три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробышево. Одно штурмовое действие продолжается.
На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного и Рай-Александровки. Одно штурмовое действие продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в сторону Никифоровки, Кучерового Яра и Предтечиного.
На Константиновском направлении захватчики совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Клебан-Бык, Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Бересток, Яблоновка, Новопавловка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Дачное. Три вражеских атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг 16 раз атаковал в сторону Ивановки, Зеленого Роща, Александрограда, Андреевки-Клевцового, Январского, Сосновки, Вербового и Согласия. Три вражеских штурма продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Железнодорожного, Горького, Гуляйполя, Варваровки, Леноконстантиновки, Гуляйпилского, Мирного. Четыре штурмовых действия врага продолжаются. Авиаудары получили районы населенных пунктов Воздвижовка, Новосолошино, Долинка, Копани, Широкое, Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг наносил авиаудар в районе Камышувахи и проводит десять штурмовых действий в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степного.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались атаковать в районе Антоновского моста.
