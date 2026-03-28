Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 140 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурмові дії в районах Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Рай–Олександрівки. Одна штурмова дія триває.

На Краматорському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед у бік Никифорівки, Кучерового Яру та Предтечиного.