Ситуация на фронте молниеносно обострилась
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте молниеносно обострилась

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками. Что важно понимать, это вдвое больше, чем 10 марта, то есть враг резко нарастил количество штурмов на поле боя.

Главные тезисы

  • Российские захватчики совершили более 5 000 обстрелов, используя ракеты, авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.
  • Силами обороны Украины были поражены семь районов сосредоточения личного состава и техники армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 12 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 889 050 (+1 430) человек,

  • танков — 10 306 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 430 (+7) ед,

  • артиллерийских систем — 24 390 (+44) ед,

  • РСЗО — 1 314 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 28 912 (+111) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 274 (+69) ед,

  • специальной техники — 3 777 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 управляемых бомб.

Более того, враг совершил более 5 000 обстрелов, из них 156 — из реактивных систем залпового огня, а для новых атака использовал 2285 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Прекращение огня. Кремль впервые отреагировал на договоренность Украины и США
Захарова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты воздушного боя после новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Американское оружие снова поступает в Украину — обмен разведданными возобновлен
США возобновили помощь для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?