Ситуация на фронте молниеносно обострилась

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками. Что важно понимать, это вдвое больше, чем 10 марта, то есть враг резко нарастил количество штурмов на поле боя.