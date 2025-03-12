Ситуация на фронте молниеносно обострилась

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками. Что важно понимать, это вдвое больше, чем 10 марта, то есть враг резко нарастил количество штурмов на поле боя.
Главные тезисы
- Российские захватчики совершили более 5 000 обстрелов, используя ракеты, авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.
- Силами обороны Украины были поражены семь районов сосредоточения личного состава и техники армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 12 марта 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 889 050 (+1 430) человек,
танков — 10 306 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 21 430 (+7) ед,
артиллерийских систем — 24 390 (+44) ед,
РСЗО — 1 314 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 28 912 (+111) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 40 274 (+69) ед,
специальной техники — 3 777 (+2) ед.
Как отмечает Генштаб ВСУ, армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 управляемых бомб.
Более того, враг совершил более 5 000 обстрелов, из них 156 — из реактивных систем залпового огня, а для новых атака использовал 2285 дронов-камикадзе.
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