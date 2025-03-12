Ситуація на фронті блискавично загострилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті блискавично загострилася

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками. Що важливо розуміти, це вдвічі більше, ніж 10 березня, тобто ворог різко наростив кількість штурмів на полі бою.

Головні тези:

  • Російські загарбники здійснили понад 5 000 обстрілів, використовуючи ракети, авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.
  • Силами оборони України були уражені сім районів зосередження особового складу та техніки армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 12 березня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 889 050 (+1 430) осіб,

  • танків — 10 306 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 21 430 (+7) од,

  • артилерійських систем — 24 390 (+44) од,

  • РСЗВ — 1 314 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28 912 (+111) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 40 274 (+69) од,

  • спеціальної техніки — 3 777 (+2) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як зазначає Генштаб ЗСУ, армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб.

Ба більше, ворог здійснив понад 5 000 обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, а для нових атака використав 2285 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Припинення вогню. Кремль уперше відреагував на домовленість України та США
Захарова
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати повітряного бою після нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Американська зброя знову надходить в Україну — обмін розвідданими відновлено
США відновили допомогу для України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?