Ситуація на фронті блискавично загострилася

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками. Що важливо розуміти, це вдвічі більше, ніж 10 березня, тобто ворог різко наростив кількість штурмів на полі бою.