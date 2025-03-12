Ситуація на фронті блискавично загострилася

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками. Що важливо розуміти, це вдвічі більше, ніж 10 березня, тобто ворог різко наростив кількість штурмів на полі бою.
Головні тези:
- Російські загарбники здійснили понад 5 000 обстрілів, використовуючи ракети, авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.
- Силами оборони України були уражені сім районів зосередження особового складу та техніки армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 12 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 889 050 (+1 430) осіб,
танків — 10 306 (+3) од,
бойових броньованих машин — 21 430 (+7) од,
артилерійських систем — 24 390 (+44) од,
РСЗВ — 1 314 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28 912 (+111) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 40 274 (+69) од,
спеціальної техніки — 3 777 (+2) од.
Як зазначає Генштаб ЗСУ, армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб.
Ба більше, ворог здійснив понад 5 000 обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, а для нових атака використав 2285 дронів-камікадзе.
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