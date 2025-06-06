Ситуация на фронте обострилась — 110 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Украинские подразделения отразили две атаки врага на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка — наши защитники успешно отразили все вражеские штурмы.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодец и в направлениях Нового Мира и Торского. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили пять атак агрессора в районе Временного Яра и в сторону Белой Горы, сейчас идет один бой.