Ситуация на фронте обострилась — 110 боев с начала суток

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 110 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На фронте произошло 110 боевых столкновений, в ходе которых украинские защитники успешно отражают атаки врага.
- Украинские военные отразили многочисленные атаки противника в разных районах, нанеся ему значительные потери.
- Состояние на фронте на 6 июня: украинские войска отразили атаки в Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском направлениях и других районах.
Актуальная ситуация на фронте 6 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Украинские подразделения отразили две атаки врага на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.
На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка — наши защитники успешно отразили все вражеские штурмы.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодец и в направлениях Нового Мира и Торского. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.
На Северском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в направлении Серебрянки.
На Краматорском направлении наши защитники отбили пять атак агрессора в районе Временного Яра и в сторону Белой Горы, сейчас идет один бой.
В Торецком направлении россияне девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Торецк и в сторону Степановки и Яблоновки. Силы обороны удачно отразили все штурмы противника.
С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и уже отразили 31 атаку противника.
На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле. Авиаудары получил населенный пункт Ольговское.
На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки и в сторону Полтавки Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки и дают достойный отпор еще в трех боестолкновениях.
На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили два вражеских штурма в районе Пятихаток и в направлении Павловки. Кроме того, противник нанес авиаудары по Каменскому.
На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Николаевка.
На Курском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков. Кроме того, враг совершил 122 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб.
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