Ситуація на фронті загострилася — 110 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 06.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Клебан-Бик, Торецьк та в бік Степанівки і Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак агресора в районі Часового Яру та в бік Білої Гори, наразі точиться один бій.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак в районах населених пунктів Греківка, Колодязі й в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка – наші захисники успішно відбили всі ворожі штурми.

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 31 атаку противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили десять атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки та в бік Полтавки Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки та дають гідну відсіч ще в трьох боєзіткненнях. Водночас противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Полтавці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили два ворожі штурми в районі П’ятихаток та в напрямку Павлівки. Крім того, противник завдав авіаударів по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Миколаївка.