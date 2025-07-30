Ситуация на фронте обострилась — более 120 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 11 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.

Украинские воины сегодня остановили пять атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор четырежды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка — в сторону Шандриголового, Ольговки, Ямполя.

На Северском направлении Силы обороны отразили две атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки и Федоровки.