Ситуация на фронте обострилась — более 120 боестолкновений с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общей сложности, с начала суток произошло 121 боевое столкновение.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 120 боевых столкновений на фронте.
- Украинские защитники отразили атаки и обстрелы в различных направлениях, включая Северо-Слобожанское и Курское.
- Захватчики продолжают использовать авиацию и артиллерию во время нападений на украинских воинов.
Актуальная ситуация на фронте 30 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 11 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.
Украинские воины сегодня остановили пять атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении агрессор четырежды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка — в сторону Шандриголового, Ольговки, Ямполя.
На Северском направлении Силы обороны отразили две атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки и Федоровки.
На Краматорском направлении сегодня оккупанты предприняли пять попыток продвинуться вперед в районах Временного Яра, Миньковки, Новомаркового и Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новосибирск. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 25 атак.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов: Толстой, Мирное, Макеевка, Воскресенка, Новополь, а также в направлении Камышевахи и Темировки. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении противник однажды пытался продвинуться вперед вблизи населенного пункта Малиновка. Кроме того, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорья.
Однажды атаковал агрессор на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
В Приднепровском направлении враг провел три атаки — успеха не имел.
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