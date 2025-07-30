Ситуація на фронті загострилася — понад 120 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 30.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни сьогодні зупинили п’ять атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка — в бік Шандриголового, Ольгівки, Ямполя.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Федорівки.