Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло 90 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Торецком направлении противник девять раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Леонидовки и Торецкая. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек и Белой Горы, еще три атаки продолжаются.

На Северском направлении продолжаются два наступательных действия противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Чернещина, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки.

В Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызового.

На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка, три боеприкосновения продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБ оказались Новопавловка, Покровск, Котлино, Богатырь и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив, еще две атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку, еще две продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное. Авиаудары управляемыми авиабомбами испытал населенный пункт Новоандреевка.

В Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.