Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло 90 боестолкновений

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90.
Главные тезисы
- На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Курском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений, один бой продолжается.
Актуальная ситуация на фронте 26 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
В Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Чернещина, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении продолжаются два наступательных действия противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек и Белой Горы, еще три атаки продолжаются.
На Торецком направлении противник девять раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Леонидовки и Торецкая. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка, три боеприкосновения продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБ оказались Новопавловка, Покровск, Котлино, Богатырь и Алексеевка.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив, еще две атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку, еще две продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное. Авиаудары управляемыми авиабомбами испытал населенный пункт Новоандреевка.
В Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Курском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений, один бой продолжается. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив пять КАБов, совершил 148 артиллерийских обстрелов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.
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