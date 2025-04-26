Ситуація на фронті загострилася — між ЗСУ та армією РФ відбулося 90 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16.00 26.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших військ у районах Дружби, Леонідівки та Торецька. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок та Білої Гори, ще три атаки тривають.

На Сіверському напрямку тривають дві наступальні дії противника поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Чернещина, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Кругляківки та Загризового.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 31 раз атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка, три боєзіткнення продовжуються дотепер. Під ударами російських КАБів опинилися Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Багатир та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки ворога у районах населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив, ще дві атаки досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку, ще дві — тривають. Противник намагається просуватися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки та Степове. Авіаударів керованими авіабомбами зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.