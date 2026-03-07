Ситуация на фронте — Силы обороны Украины отразили более 40 атак российских оккупантов

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Один бой продолжается.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Платоновки и Калеников. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Ковшаровки и Новоосинового.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО, нанес 3 авиаудара с применением восьми КАБ.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Новоподгородное. Два боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Вербового и Новогригорьевки. Кроме того, Писанцы, Покровское и Черненково подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районе Доброполье, Железнодорожного, Варваровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Светлой Долины, Зеленой Дибровы, Копанов, Волшебного и Ровно. Два боестолкновения продолжаются.