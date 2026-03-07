Ситуация на фронте — Силы обороны Украины отразили более 40 атак российских оккупантов

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 42.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили более 40 атак российских оккупантов за сутки.
- На различных направлениях военных действий зафиксированы обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 7 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО, нанес 3 авиаудара с применением восьми КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Зибино. Одно штурмовое действие продолжается.
На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Ковшаровки и Новоосинового.
На Лиманском направлении украинские воины отражали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Среднего.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Платоновки и Калеников. Одна атака продолжается.
На Краматорском направлении агрессор атаковал в сторону Миньковки.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Один бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Новоподгородное. Два боестолкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Вербового и Новогригорьевки. Кроме того, Писанцы, Покровское и Черненково подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районе Доброполье, Железнодорожного, Варваровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Светлой Долины, Зеленой Дибровы, Копанов, Волшебного и Ровно. Два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы, но районы Веселянки и Малокатериновки подверглись авиаударам.
