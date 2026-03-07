Ситуация на фронте — Силы обороны Украины отразили более 40 атак российских оккупантов
Ситуация на фронте — Силы обороны Украины отразили более 40 атак российских оккупантов

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток количество атак агрессора уже составляет 42.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины отразили более 40 атак российских оккупантов за сутки.
  • На различных направлениях военных действий зафиксированы обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 7 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО, нанес 3 авиаудара с применением восьми КАБ.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Зибино. Одно штурмовое действие продолжается.

  • На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Ковшаровки и Новоосинового.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Среднего.

  • На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Платоновки и Калеников. Одна атака продолжается.

  • На Краматорском направлении агрессор атаковал в сторону Миньковки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Один бой продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Новоподгородное. Два боестолкновения еще не завершены.

  • На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Вербового и Новогригорьевки. Кроме того, Писанцы, Покровское и Черненково подверглись авиаударам.

  • На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районе Доброполье, Железнодорожного, Варваровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Светлой Долины, Зеленой Дибровы, Копанов, Волшебного и Ровно. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы, но районы Веселянки и Малокатериновки подверглись авиаударам.

