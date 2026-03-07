Ситуація на фронті — Сили оборони України відбили понад 40 атак російських окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 07.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку агресор атакував у бік Міньківки.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай–Олександрівки, Платонівки та Калеників. Одна атака триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік Середнього.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Ківшарівки та Новоосинового.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населених пунктів Графське, Вільча, Зибине. Одна штурмова дія триває.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ, завдав 3 авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Вербового та Новогригорівки. Крім того, Писанці, Покровське та Чорненкове зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районі Добропілля, Залізничного, Варварівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Світлої Долини, Зеленої Діброви, Копанів, Чарівного та Рівного. Два боєзіткнення тривають.