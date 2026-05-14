Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 50 российских атак

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Славянском направлении попытка захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка не имела успеха.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в сторону Тернового и Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 10 из которых — из реактивных систем залпового огня; нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Кучеров Яра. Один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупантыы 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг совершил один неудачный штурм в направлении Александрограда.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Щербаков.