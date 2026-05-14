Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 50 російських атак

Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- За даною інформацією, російський агресор здійснив 53 напади на позиції Сил оборони протягом доби.
- У результаті атак населені пункти у Сумській та Чернігівській областях постраждали від обстрілів та штурмів.
Актуальна ситуація на фронті 14 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 14.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 10 з яких — із реактивних систем залпового вогню; завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця та у бік Тернового й Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку спроба загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка не мала успіху.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Кучерів Яру. Один бій досі триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив один невдалий штурм в напрямку Олександрограду.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення досі триває.
На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районі Щербаків.
На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-