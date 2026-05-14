Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 50 російських атак
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 50 російських атак

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • За даною інформацією, російський агресор здійснив 53 напади на позиції Сил оборони протягом доби.
  • У результаті атак населені пункти у Сумській та Чернігівській областях постраждали від обстрілів та штурмів.

Актуальна ситуація на фронті 14 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 14.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 10 з яких — із реактивних систем залпового вогню; завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця та у бік Тернового й Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

  • На Слов’янському напрямку спроба загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка не мала успіху.

  • На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Кучерів Яру. Один бій досі триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

  • На Олександрівському напрямку ворог здійснив один невдалий штурм в напрямку Олександрограду.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення досі триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районі Щербаків.

  • На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звітують про знешкодження ще 1020 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 56 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 1060 окупантів і 68 артсистем РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?