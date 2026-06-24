Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 30 штурмов оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 30 штурмов оккупантов

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток агрессор 28 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • 28 атак штурмов оккупантов были отражены силами обороны с начала суток.
  • В различных направлениях фронта произошли артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Сумской области и других районах.
  • На разных направлениях фронта были зафиксированы атаки и попытки прорыва обороны населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 24 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 18 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Ветеринарное и Синельниково. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал позиции Сил обороны в направлении Новоосинового.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Озерное Два боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

  • На Константиновском направлении наши защитники отражали шесть атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты пять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Двадцать две атаки отражены в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино и Филиал.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Горке и Волшебное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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