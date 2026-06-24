Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 30 штурмов оккупантов

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Озерное Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал позиции Сил обороны в направлении Новоосинового.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Ветеринарное и Синельниково. Одно боестолкновение продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 18 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Константиновском направлении наши защитники отражали шесть атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты пять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Двадцать две атаки отражены в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино и Филиал.