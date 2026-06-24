Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 30 штурмів окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 30 штурмів окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Від початку доби агресор 28 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 28 атак ворожих штурмів з початку доби на різних напрямках фронту.
  • Населені пункти на Сумщині та інших районах постраждали від артилерійських обстрілів окупантів.

Актуальна ситуація на фронті 24 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 24.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 18 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ветеринарне та Синельникове. Одне боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Новоосинового.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне Два боєзіткнення тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали шість атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти п’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Двадцять дві атаки відбито в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине та Філія.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожих атаки у бік населених пунктів Гірке та Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

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