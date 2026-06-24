Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 30 штурмів окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 24.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 18 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ветеринарне та Синельникове. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне Два боєзіткнення тривають.