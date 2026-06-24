Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 30 штурмів окупантів

Від початку доби агресор 28 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 28 атак ворожих штурмів з початку доби на різних напрямках фронту.
- Населені пункти на Сумщині та інших районах постраждали від артилерійських обстрілів окупантів.
Актуальна ситуація на фронті 24 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 24.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 18 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ветеринарне та Синельникове. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Новоосинового.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали шість атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти п’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Двадцять дві атаки відбито в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине та Філія.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожих атаки у бік населених пунктів Гірке та Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-