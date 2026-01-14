"Ситуация в Киеве очень сложная". Кличко экстренно обратился к киевлянам

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что прямо сейчас столица Украины оказалась в положении, которого не было за все время полномасштабного вторжения России. На этом фоне он предупредил, что аварийные отключения будут продолжаться.
Главные тезисы
- Кличко назвал ситуацию с электроэнергией в Киеве самой сложной за время полномасштабного вторжения.
- Сейчас у 400 многоэтажках Киева нет отопления.
Ситуация в Киеве — последние подробности от Кличко
Мэр сообщил, что 14 января он проводит совещание со всеми департаментами, заместителями главы КГГА, службами и главами районов города.
Он официально подтвердил, что до сих пор в столице 400 многоэтажных домов остаются без отопления.
Что важно понимать, это из 6 тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января.
Мэр пообещал, что части этих 400 домов подадут тепло уже сегодня до вечера.
Пока столица Украины вынуждена жить по экстренным графикам отключений света.
Как отметил Виталий Кличко, на ухудшение ситуации также влияет погода и перегрузка сетей.
