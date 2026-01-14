"Ситуация в Киеве очень сложная". Кличко экстренно обратился к киевлянам

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что прямо сейчас столица Украины оказалась в положении, которого не было за все время полномасштабного вторжения России. На этом фоне он предупредил, что аварийные отключения будут продолжаться.

Ситуация в Киеве — последние подробности от Кличко

Мэр сообщил, что 14 января он проводит совещание со всеми департаментами, заместителями главы КГГА, службами и главами районов города.

Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны. Обсуждаем острейшие моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом. Виталий Кличко Мэр Киева

Он официально подтвердил, что до сих пор в столице 400 многоэтажных домов остаются без отопления.

Что важно понимать, это из 6 тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января.

Мэр пообещал, что части этих 400 домов подадут тепло уже сегодня до вечера.

Коммунальщики наши работают и днем, и ночью. Ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги. Ситуация с теплом на правом берегу уже стабильнее. Более сложная — на левом берегу города. Поделиться

Пока столица Украины вынуждена жить по экстренным графикам отключений света.

Как отметил Виталий Кличко, на ухудшение ситуации также влияет погода и перегрузка сетей.