"Ситуация в Киеве очень сложная". Кличко экстренно обратился к киевлянам
Категория
Украина
Дата публикации

"Ситуация в Киеве очень сложная". Кличко экстренно обратился к киевлянам

Виталий Кличко
Ситуация в Киеве – последние подробности от Кличко
Читати українською

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что прямо сейчас столица Украины оказалась в положении, которого не было за все время полномасштабного вторжения России. На этом фоне он предупредил, что аварийные отключения будут продолжаться.

Главные тезисы

  • Кличко назвал ситуацию с электроэнергией в Киеве самой сложной за время полномасштабного вторжения.
  • Сейчас у 400 многоэтажках Киева нет отопления.

Ситуация в Киеве — последние подробности от Кличко

Мэр сообщил, что 14 января он проводит совещание со всеми департаментами, заместителями главы КГГА, службами и главами районов города.

Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны. Обсуждаем острейшие моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Он официально подтвердил, что до сих пор в столице 400 многоэтажных домов остаются без отопления.

Что важно понимать, это из 6 тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января.

Мэр пообещал, что части этих 400 домов подадут тепло уже сегодня до вечера.

Коммунальщики наши работают и днем, и ночью. Ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги. Ситуация с теплом на правом берегу уже стабильнее. Более сложная — на левом берегу города.

Пока столица Украины вынуждена жить по экстренным графикам отключений света.

Как отметил Виталий Кличко, на ухудшение ситуации также влияет погода и перегрузка сетей.

Поэтому, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию, — заявил мэр.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС раскрыл план предоставления Украине 90 млрд евро
Что известно о планах ЕС по оказанию помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада назначил Дениса Шмыгаля министром энергетики
Верховная Рада Украины
Шмыгаль получил новую должность

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?