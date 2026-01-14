"Ситуація в Києві дуже складна". Кличко екстрено звернувся до киян

Міський голова Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що просто зараз столиця України опинилася у становищі, якого не було за весь час повномасштабного вторгнення Росії. На цьому тлі він попередив, що аварійні відключення триватимуть.

Ситуація в Києві — останні подробиці від Кличка

Мер повідомив, що 14 січня він проводить нараду усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами та головами районів міста.

Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу — вперше за 4 роки повномасштабної війни. Обговорюємо найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям. Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом. Віталій Кличко Мер Києва

Він офіційно підтвердив, що досі у столиці 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення.

Що важливо розуміти, це з 6 тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня.

Мер пообіцяв, що частині з цих 400 будинків подадуть тепло уже сьогодні до вечора.

Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги. Ситуація з теплом на правому березі вже більш стабільна. Більш складна — на лівому березі міста. Поширити

Поки столиця України вимушена жити за екстреними графіками відключень світла.

Як зазначив Віталій Кличко, на погіршення ситуації також впливає погода та перевантаження мереж.