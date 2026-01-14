"Ситуація в Києві дуже складна". Кличко екстрено звернувся до киян
"Ситуація в Києві дуже складна". Кличко екстрено звернувся до киян

Віталій Кличко
Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що просто зараз столиця України опинилася у становищі, якого не було за весь час повномасштабного вторгнення Росії. На цьому тлі він попередив, що аварійні відключення триватимуть.

Головні тези:

  • Кличко назвав ситуацію з електроенергією у Києві найскладнішою за час повномасштабного вторгнення.
  • Наразі 400 багатоповерхівок Києва не мають опалення.

Ситуація в Києві — останні подробиці від Кличка

Мер повідомив, що 14 січня він проводить нараду усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами та головами районів міста.

Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу — вперше за 4 роки повномасштабної війни. Обговорюємо найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям. Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Він офіційно підтвердив, що досі у столиці 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення.

Що важливо розуміти, це з 6 тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня.

Мер пообіцяв, що частині з цих 400 будинків подадуть тепло уже сьогодні до вечора.

Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги. Ситуація з теплом на правому березі вже більш стабільна. Більш складна — на лівому березі міста.

Поки столиця України вимушена жити за екстреними графіками відключень світла.

Як зазначив Віталій Кличко, на погіршення ситуації також впливає погода та перевантаження мереж.

Тому, на жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію, — зауважив мер.

