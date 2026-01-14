"Ситуація в Києві дуже складна". Кличко екстрено звернувся до киян

Міський голова Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що просто зараз столиця України опинилася у становищі, якого не було за весь час повномасштабного вторгнення Росії. На цьому тлі він попередив, що аварійні відключення триватимуть.
Головні тези:
- Кличко назвав ситуацію з електроенергією у Києві найскладнішою за час повномасштабного вторгнення.
- Наразі 400 багатоповерхівок Києва не мають опалення.
Ситуація в Києві — останні подробиці від Кличка
Мер повідомив, що 14 січня він проводить нараду усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами та головами районів міста.
Він офіційно підтвердив, що досі у столиці 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення.
Що важливо розуміти, це з 6 тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня.
Мер пообіцяв, що частині з цих 400 будинків подадуть тепло уже сьогодні до вечора.
Поки столиця України вимушена жити за екстреними графіками відключень світла.
Як зазначив Віталій Кличко, на погіршення ситуації також впливає погода та перевантаження мереж.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-