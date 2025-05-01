Скандал в Польше. Флаг Украины сорвали с ратуши во время предвыборного митинга Брауна — видео

В Польше полиция занимается делом о снятии украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.
Главные тезисы
- Провокационные действия пророссийского политика Гжегожа Брауна вызвали громкий скандал в Польше и осуждение со стороны украинского посла.
- Сорванный украинский флаг был передан в консульство Украины, а полиция работает над установлением личности виновного.
- Акция со снятием флага воспринята как сознательная провокация, направленная на разжигание напряженности между странами и подрыв отношений.
Флаг Украины сорвали с ратуши в Польше
Работники установили личность мужчины, снявшего флаг Украины со здания городского совета. Также подробно анализируются записи, касающиеся этого инцидента. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру, — сообщили в полиции,
Там также отметили, что за такое поведение чреваты правовыми последствиями.
В ответ на это Браун пожал ему руку в знак благодарности. Во время инцидента толпа скандировала, в частности: "Здесь Польша". А сам Браун выступил перед собравшимися.
Tak wygląda wiec Brauna w Białej Podlaskiej. Ludzie weszli na budynek Urzędu Miasta i zerwali ukraińską flagę. Polityka nienawiści zbiera żniwo. To nie jest patriotyzm. To hańba. pic.twitter.com/qxpPrmkchg— Marta Wcisło #Trzaskowski2025 (@WcisloMarta123) April 30, 2025
Я беру всех вас за свидетелей, что господин Кацпер, как мой помощник, предназначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал. Так что это моя ответственность, — заявил политик.
По его словам, украинский флаг будет передан в ближайшее консульство Украины.
На этот поступок уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднарь. Он назвал проделку на акции сознательной провокацией с целью повредить отношениям между странами.
Также стоит напомнить, что в начале июня Браун снял флаг Украины, развевающийся на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове.
Свой поступок он объяснил тем, что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он был передан в консульство в Кракове.
Браун также известен своими пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские медиа, а он стал единственным депутатом, который в начале прошлого года не поддержал в Сейме резолюцию с призывом к ЕС и НАТО оказать Украине помощь в войне с РФ. Кроме того, он был вовлечен в антиукраинский митинг в Варшаве, на который не пришло ни одного участника.
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