Скандал в Польше. Флаг Украины сорвали с ратуши во время предвыборного митинга Брауна — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Скандал в Польше. Флаг Украины сорвали с ратуши во время предвыборного митинга Брауна — видео

Браун
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Источник:  RMF FM

В Польше полиция занимается делом о снятии украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Главные тезисы

  • Провокационные действия пророссийского политика Гжегожа Брауна вызвали громкий скандал в Польше и осуждение со стороны украинского посла.
  • Сорванный украинский флаг был передан в консульство Украины, а полиция работает над установлением личности виновного.
  • Акция со снятием флага воспринята как сознательная провокация, направленная на разжигание напряженности между странами и подрыв отношений.

Флаг Украины сорвали с ратуши в Польше

Работники установили личность мужчины, снявшего флаг Украины со здания городского совета. Также подробно анализируются записи, касающиеся этого инцидента. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру, — сообщили в полиции,

Там также отметили, что за такое поведение чреваты правовыми последствиями.

В частности, в сети появилось видео с митинга Брауна, на котором видно, как мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепи украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. На место украинского флага этот мужчина вставил польский.

В ответ на это Браун пожал ему руку в знак благодарности. Во время инцидента толпа скандировала, в частности: "Здесь Польша". А сам Браун выступил перед собравшимися.

Я беру всех вас за свидетелей, что господин Кацпер, как мой помощник, предназначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал. Так что это моя ответственность, — заявил политик.

По его словам, украинский флаг будет передан в ближайшее консульство Украины.

На этот поступок уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднарь. Он назвал проделку на акции сознательной провокацией с целью повредить отношениям между странами.

Противодействуйте подобным провокациям вместе и решительно. Особенно во время брутальной войны России против Украины, которая продолжается, когда мы боремся за нашу общую безопасность.

Также стоит напомнить, что в начале июня Браун снял флаг Украины, развевающийся на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове.

Свой поступок он объяснил тем, что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он был передан в консульство в Кракове.

Браун также известен своими пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские медиа, а он стал единственным депутатом, который в начале прошлого года не поддержал в Сейме резолюцию с призывом к ЕС и НАТО оказать Украине помощь в войне с РФ. Кроме того, он был вовлечен в антиукраинский митинг в Варшаве, на который не пришло ни одного участника.

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