Скандал у Польщі. Прапор України зірвали з ратуші під час передвиборчого мітингу Брауна — відео

У Польщі поліція займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.
Головні тези:
- Під час передвиборчого мітингу в Польщі був зірваний український прапор з будівлі міської ради, що викликало гучний скандал.
- Український прапор був переданий до консульства України, а дії політика Брауна викликали застереження від українського посла у Польщі.
- Браун відомий проросійськими поглядами, його дії спричинили обурення як української, так і польської спільнот.
Прапор України зірвали з ратуші у Польщі
Працівники встановили особу чоловіка, який зняв прапор України з будівлі міської ради. Також детально аналізуються записи, що стосуються цього інциденту. Зібрані матеріали будуть передані до прокуратури, — повідомили у поліції,
Там також зауважили, що за таку поведінку загрожують правові наслідки.
У відповідь на це Браун потиснув йому руку на знак подяки. Під час інциденту натовп скандував, зокрема: "Тут Польща". А сам Браун виступив перед присутніми.
Tak wygląda wiec Brauna w Białej Podlaskiej. Ludzie weszli na budynek Urzędu Miasta i zerwali ukraińską flagę. Polityka nienawiści zbiera żniwo. To nie jest patriotyzm. To hańba. pic.twitter.com/qxpPrmkchg— Marta Wcisło #Trzaskowski2025 (@WcisloMarta123) April 30, 2025
Я беру всіх вас за свідків, що пан Кацпер, як мій помічник, призначений для виконання обов'язків польського депутата Європейського парламенту, на моє прохання і за моєю чіткою вказівкою, зробив те, що зробив. Отже, це моя відповідальність, — заявив політик.
За його словами, український прапор буде передано до найближчого консульства України.
На цей вчинок вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар. Він назвав витівку на акції свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.
Також варто нагадати, що на початку червня Браун зняв прапор України, що майорів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.
Свій вчинок він пояснив тим, що прапор висів у "неправильному місці", тому його було передано до консульства у Кракові.
Браун також відомий своїми проросійськими поглядами: його часто цитують російські медіа, а він став єдиним депутатом, який на початку минулого року не підтримав у Сеймі резолюцію із закликом до ЄС та НАТО надати Україні допомогу у війні з РФ. Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.
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