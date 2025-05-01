Скандал у Польщі. Прапор України зірвали з ратуші під час передвиборчого мітингу Брауна — відео

У Польщі поліція займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Прапор України зірвали з ратуші у Польщі

Працівники встановили особу чоловіка, який зняв прапор України з будівлі міської ради. Також детально аналізуються записи, що стосуються цього інциденту. Зібрані матеріали будуть передані до прокуратури, — повідомили у поліції,

Там також зауважили, що за таку поведінку загрожують правові наслідки.

Зокрема у мережі з'явилось відео з мітингу Брауна, на якому видно, як чоловік піднявся по драбині до балкона ратуші, витягнув з кріплення український прапор і віддав його кандидату в президенти. На місце українського прапора цей чоловік вставив польський. Поширити

У відповідь на це Браун потиснув йому руку на знак подяки. Під час інциденту натовп скандував, зокрема: "Тут Польща". А сам Браун виступив перед присутніми.

Tak wygląda wiec Brauna w Białej Podlaskiej. Ludzie weszli na budynek Urzędu Miasta i zerwali ukraińską flagę. Polityka nienawiści zbiera żniwo. To nie jest patriotyzm. To hańba. pic.twitter.com/qxpPrmkchg — Marta Wcisło #Trzaskowski2025 (@WcisloMarta123) April 30, 2025

Я беру всіх вас за свідків, що пан Кацпер, як мій помічник, призначений для виконання обов'язків польського депутата Європейського парламенту, на моє прохання і за моєю чіткою вказівкою, зробив те, що зробив. Отже, це моя відповідальність, — заявив політик.

За його словами, український прапор буде передано до найближчого консульства України.

На цей вчинок вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар. Він назвав витівку на акції свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.

Протидіймо подібним провокаціям разом і рішуче. Особливо у час брутальної війни Росії проти України, що триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку. Поширити

Також варто нагадати, що на початку червня Браун зняв прапор України, що майорів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.

Свій вчинок він пояснив тим, що прапор висів у "неправильному місці", тому його було передано до консульства у Кракові.

Браун також відомий своїми проросійськими поглядами: його часто цитують російські медіа, а він став єдиним депутатом, який на початку минулого року не підтримав у Сеймі резолюцію із закликом до ЄС та НАТО надати Україні допомогу у війні з РФ. Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.