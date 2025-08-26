Скандал вокруг Starlink. Власти Польши обратились к украинцам

Руководитель канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого — Збигнев Богуцкий — уверяет, что президентское вето на закон о поддержке украинцев не оставит Украину без Starlink, который имеет польское финансирование.
Главные тезисы
- Власти Польши планируют продолжать финансировать Starlink для Украины.
- Однако это зависит от поддержки президентского законопроекта в парламенте.
Команда Навроцкого успокоила украинцев
Громкий скандал вспыхнул после того, как вице-премьер Польши Кшиштов Гавковский заявил, что Навроцкий своим ветированием закона о помощи украинцам обеспечил "конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине".
Богуцкий утверждает, что это ложь, а также обвинил Гавковского в распространении российских фейков.
Более того, член команды Навроцкого публично пообещал, что Польша и дальше будет платить за Starlink для Украины.
Однако ,что важно понимать, это произойдет, если парламент поддержит президентский законопроект вместо ветированого.
По его словам, абсолютная аналогичная ситуация с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте.
