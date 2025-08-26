Скандал вокруг Starlink. Власти Польши обратились к украинцам

Руководитель канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого — Збигнев Богуцкий — уверяет, что президентское вето на закон о поддержке украинцев не оставит Украину без Starlink, который имеет польское финансирование.

Команда Навроцкого успокоила украинцев

Громкий скандал вспыхнул после того, как вице-премьер Польши Кшиштов Гавковский заявил, что Навроцкий своим ветированием закона о помощи украинцам обеспечил "конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине".

Богуцкий утверждает, что это ложь, а также обвинил Гавковского в распространении российских фейков.

Более того, член команды Навроцкого публично пообещал, что Польша и дальше будет платить за Starlink для Украины.

Однако ,что важно понимать, это произойдет, если парламент поддержит президентский законопроект вместо ветированого.

Вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink для Украины, поскольку расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а поданный президентом Польши проект в Сейм сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно рассмотреть эту президентскую инициативу в польском парламенте, — подчеркнул Богуцкий. Поделиться

По его словам, абсолютная аналогичная ситуация с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте.