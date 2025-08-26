Скандал навколо Starlink. Влада Польщі звернулася до українців

Очільник канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького — Збігнєв Богуцький — запевняє, що президентське вето на закон про підтримку українців не позбавить Україну інтернету від Starlink, який має польське фінансування.

Команда Навроцького заспокоїла українців

Гучний скандал спалахнув після того, як віцепрем’єр Польщі Кшиштов Гавковський заявив, що Навроцький своїм ветуванням закону про допомогу українцям забезпечив "кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні".

Богуцький стверджує, що це брехня, а також це звинуватив Гавковського у поширенні російських фейків.

Ба більше, член команди Навроцького публічно пообіцяв, що Польща і надалі платитиме за Starlink для України.

Однак, що важливо розуміти, це станеться, якщо парламент підтримає президентський законопроєкт замість заветованого.

Вето президента Навроцького не відключає інтернет Starlink для України, оскільки витрати на цей зв’язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а поданий президентом Польщі проєкт у Сейм зберігає цей порядок. Достатньо у вересні оперативно розглянути цю президентську ініціативу в польському парламенті, — наголосив Богуцький. Поширити

За його словами, абсолютна аналогічна ситуація в з підтримкою зберігання даних української адміністрації у безпечному місці.