Сколько еще людей и техники есть у РФ для войны — оценка британских аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько еще людей и техники есть у РФ для войны — оценка британских аналитиков

Военные армии РФ
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Источник:  online.ua

По оценкам аналитиков из британского исследовательского центра RUSI, у страны-агрессорки РФ остается достаточно личного состава, бронетехники, артиллерии и авиации для продолжения войны против Украины.

Сколько окупантов армии РФ и вражеской техники воюет против Украины

Эксперты отмечают , что на территории Украины к ведению преступной войны привлечено около 470 тыс. российских военных преступников.

Кроме этой группировки оккупационной российской армии в Украине насчитывает 2 тыс. 60 танков, 7 тыс. 80 БМП различных модификаций, преимущественно МТ-ЛБ, БМП и БТР, 1 тыс. 130 РСЗО, около 4 тыс. 780 артиллерийских систем, из которых 20% - САУ.

Отмечается, что российские военные преступники могут рассчитывать на поддержку с воздуха 310 ударных самолетов и 290 вертолетов, из которых 110 – ударные.

Аналитики предупреждают, что авиация российских окупантов в этом году может оказывать мощную поддержку сухопутным войскам, что будет влиять на ход боевых действий.

При этом, как подчеркивают в RUSI, в настоящее время авиация РФ испытывает нехватку опытных пилотов.

На сколько еще у России хватит ресурсов для продолжения войны

Кроме этого, аналитики заявляют о проблемах с артиллерией у окупантов.

В частности, поставки снарядов калибра 152-мм подразделениям оккупационной русской армии очень нестабильны.

Кроме этого аналитики указывают на нехватку боеприпасов для РСЗО "Ураган".

В RUSI подчеркивают, что в течение этого и следующего года минобороны страны-агрессорки планируют значительно увеличить производство боеприпасов, однако российской промышленности вряд ли удастся реализовать подготовленный план.

Поэтому, как отмечают аналитики, полученные 2 млн снарядов от КНДР усилят армию окупантов, однако этого будет недостаточно для явного преимущества.

Аналитики также отмечают, что в течение прошлого года количество задействованного в преступной войне против Украины личного состава оккупационной армии в течение прошлого года возросло с 360 тыс. до 470 тыс. человек.

Ввиду цифр аналитики RUSI пришли к выводу, что Кремль рассчитывает воевать до 2026 года, потому что именно такой "горизонт планирования" им сейчас дает текущая ресурсная база россиян.

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