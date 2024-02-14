За оцінками аналітиків з британського дослідницького центру RUSI, наразі у країни-агресорки РФ залишається достатньо особового складу, бронетехніки, артилерії та авіації для продовження війни проти України.

Скільки окупантів армії РФ та ворожої техніки воює проти України

Експерти зазначають, що на території України до ведення злочинної війни залучено близько 470 тис російських військових злочинців.

Окрім цього угруповання окупаційної російської армії в Україні налічує 2 тис 60 танків, 7 тис 80 БМП різних модифікацій, переважно МТ-ЛБ, БМП та БТР, 1 тис 130 РСЗВ, близько 4 тис 780 артилерійських систем, з яких 20% - САУ.

Зазначається, що російські військові злочинці можуть розраховувати на підтримку з повітря 310 ударних літаків та 290 вертольотів, з яких 110 - ударні.

Аналітики попереджають, що авіація російських окупантів у цьому році має змогу надавати потужну підтримку сухопутним військам, що буде впливати на хід бойових дій.

При цьому, як підкреслюють в RUSI, наразі авіація РФ відчуває брак досвідчених пілотів.

На скільки ще в Росії вистачить ресурсів для продовження війни

Окрім цього аналітики заявляють про проблеми з артилерією в окупантів.

Зокрема, поставки снарядів калібру 152-мм підрозділам окупаційної російської армії дуже нестабільні.

Окрім цього аналітики вказують на брак боєприпасів для РСЗВ "Ураган".

В RUSI підкреслюють, що протягом цього та наступного року міноборони країни-агресорки планує значно збільшити виробництво боєприпасів, однак російській промисловості навряд-чи вдасться реалізувати підготовлений план.

Тому, як зазначають аналітики, отримані 2 млн снарядів від КНДР посилять армію окупантів, однак цього буде недостатньо для явної переваги.

Аналітики також зазначають, що протягом минулого року кількість задіяного у злочинній війні проти України особового складу окупаційної армії протягом минулого року зросла з 360 тис до 470 тис осіб.