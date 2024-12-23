Сколько "шахедов" Россия производит ежемесячно — новые данные
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько "шахедов" Россия производит ежемесячно — новые данные

шахед
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Источник:  Defense Express

Редакция издания Defense Express пришла к выводу, что страна-агрессорка РФ смогла выйти на темп производства Shahed-136 около 2000 дронов в месяц.

Главные тезисы

  • Анализ номеров дронов свидетельствует о резком увеличении объемов производства.
  • Российское производство «шахедов» в Алабуге существенно нарастило темпы за последние месяцы.
  • Еще недавно Россия производила до 1000 дронов в месяц.

Россия производит все больше "шахедов"

Журналисты обратили внимание на снимок, на котором видны обломки сбитого дрона с номером "Ы 11934".

Что важно понимать, он был запущен врагом во время атаки на Харьков 21 декабря.

В случае если номера были без пропусков, то это означает, что РФ изготовила за 2024 год уже около 10 тысяч "шахедов" именно на своих мощностях. Потому что уже в феврале 2024 года дроны с индексом "Ы" были с номерами более 2600, отмечает редакция издания.

Кроме того, указано, что первый случай такой маркировки был замечен в июле 2023 года.

По словам аналитиков, сначала армия РФ использовала "Шахеды" с индексом "М" — вероятнее всего, речь шла о дронах иранской сборки.

Однако в прошлом году появились БПЛА с индексом "К" и кое-где "КБ" — эти собирались в России, но сейчас серия уже не встречается.

Россия выходит на новый уровень в производстве дронов

По убеждению аналитиков, российское производство "Шахедов" в Алабуге резко нарастило темпы.

При этом не 1 тысяча в месяц, потому что это средний темп за год, во время которого ежемесячные объемы только увеличивались.

Что важно понимать, по состоянию на конец октября этого года фигурировал номер "Ы 7069".

И если россияне не "химичат" с серийными номерами, это свидетельствует о том, что ежемесячный темп производства "Шахедов" к концу года в РФ достиг около 2000 единиц.

Следует обратить внимание на то, что в прошлом показатели держались на уровне до 1000 дронов ежемесячно.

Пока осталось выяснить, как стране-агрессорке удалось так быстро нарастить объем производства.

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