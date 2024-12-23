Сколько "шахедов" Россия производит ежемесячно — новые данные

Редакция издания Defense Express пришла к выводу, что страна-агрессорка РФ смогла выйти на темп производства Shahed-136 около 2000 дронов в месяц.
Главные тезисы
- Анализ номеров дронов свидетельствует о резком увеличении объемов производства.
- Российское производство «шахедов» в Алабуге существенно нарастило темпы за последние месяцы.
- Еще недавно Россия производила до 1000 дронов в месяц.
Россия производит все больше "шахедов"
Журналисты обратили внимание на снимок, на котором видны обломки сбитого дрона с номером "Ы 11934".
Что важно понимать, он был запущен врагом во время атаки на Харьков 21 декабря.
Кроме того, указано, что первый случай такой маркировки был замечен в июле 2023 года.
По словам аналитиков, сначала армия РФ использовала "Шахеды" с индексом "М" — вероятнее всего, речь шла о дронах иранской сборки.
Однако в прошлом году появились БПЛА с индексом "К" и кое-где "КБ" — эти собирались в России, но сейчас серия уже не встречается.
Россия выходит на новый уровень в производстве дронов
По убеждению аналитиков, российское производство "Шахедов" в Алабуге резко нарастило темпы.
Что важно понимать, по состоянию на конец октября этого года фигурировал номер "Ы 7069".
Следует обратить внимание на то, что в прошлом показатели держались на уровне до 1000 дронов ежемесячно.
Пока осталось выяснить, как стране-агрессорке удалось так быстро нарастить объем производства.
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